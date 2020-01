«Ricordo quando era il nostro pubblico che vincevano le gare in casa. Dobbiamo tornare a quella bolgia. Sembra che siamo tutti responsabili del passato. Io non mi sento responsabile del passato, noi abbiamo voluto voltare pagina. Tutti stiamo mettendo noi stessi affinché le cose cambino. Spero che i tifosi che vengano allo stadio capiscano che dobbiamo vincere. Mi rendo conto che il tifoso non vede chissà quale grande spettacolo in campo». Queste le parole di Dario Mirri ai microfoni di “Diretta Stadio – Gold 78”.