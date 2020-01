«Fischi per Pergolizzi? I fischi sono arrivati anche col Troina quando non abbiamo vinto e abbiamo sbagliato due rigori. Non credo li abbia sbagliati Pergolizzi. Pergolizzi può commettere errori, anche io ne commetto. Ma la squadra è prima in classifica, ha fatto 10 vittorie consecutive. Voglio tornare alla questione della pressione. Ieri guardando i numeri ho visto che abbiamo subito 11 gol in casa e uno fuori casa. Ci saranno degli errori tecnici, ma subire 11 gol in casa non è casuale. Forse questa pressione i giocatori la sentono. I giocatori sono calciatori di serie D». Queste le parole di Dario Mirri ai microfoni di “Diretta Stadio – Gold 78”.