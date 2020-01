«Il tema dell’appartenenza? L’appartenenza vuol dire tifare per la squadra nella buona e nella cattiva sorte. Io dico che il tifo per la nostra squadra sia un valore. Gli errori ci stanno da parte di tutti, noi stiamo lavorando per non ripeterli. Siamo in serie D e non più in serie A. Il presidente non è un presidente di serie A. Lo stesso vale per i calciatori e per l’allenatore. Abbiamo bisogno di tifosi che vengono allo stadio sapendo che dobbiamo vincere. Questo è l’obiettivo. Questo è un anno che dobbiamo superare, dobbiamo andare via da questa categoria. Dobbiamo vincere tutti insieme, tutti uniti. Io non vedo altre alternative». Queste le parole di Dario Mirri ai microfoni di “Diretta Stadio – Gold 78”.