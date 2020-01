Intervenuto ai microfoni di “Diretta Stadio – Gold 78” Dario Mirri si è espresso sulla forte tensione che avverte dalla città: «Le critiche? E’ evidente che abbiamo una pressione fortissima. La città non si sente in serie D e non vuole vivere la realtà che è quella che siamo obbligati a vincere. Sappiamo che è una cosa complicata. Lo sapevamo quando a luglio abbiamo accettato questa sfida. Spero che i tifosi capiscano che questa pressione non ci aiuta. La pressione la avverto stando sugli spalti. C’è una grande pressione dovuta alla paura. Questa paura nasce dalle pessime esperienze degli anni passati. Credo che sia un eccesso di affetto, ma penso che bisogna razionalizzare certe cose».