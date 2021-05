Nella giornata di oggi il presidente del Palermo, Dario Mirri, si è recato a Torretta per la consegna ufficiale del campo comunale assegnato al club di viale del Fante tramite bando pubblico. Lo stadio è, al momento, interessato da lavori di rifacimento e al termine sarà ufficialmente del club di viale del Fante. A margine dell’evento il presidente rosanero ha parlato così: «Prima pietra per il centro sportiva posata in estate? Ci auguriamo di sì. Aspettiamo che l’Amministrazione ci dia tutto per poter procedere in questo modo».