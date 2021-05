Dopo aver conquistato la storica promozione in Serie A, il Venezia adesso andrà alla ricerca di uno stadio adeguato per giocare in massima serie.

Come riporta “Il Corriere dello Sport” il “Pierluigi Penzo”, impianto dove gli arancioneroverdi hanno sempre disputato le loro gare casalinghe, non è a norma per la massima serie. Ed entro il 21 giugno la società lagunare dovrà documentare la disponibilità di un altro stadio per la prossima stagione di Serie A, la 2021-22. Per ricevere la deroga della Lega Serie A, come accaduto con il Picco di La Spezia, la capienza del “Penzo” dovrà essere ampliata ad almeno 10 mila posti (dai 7.389 attuali) per la prima stagione, fino ad arrivare ai 16.100, capienza minima richiesta per la massima serie.





Tra le ipotesi in ballo ci sono il “Mazza” di Ferrara, l’impianto più accreditato ad ospitare il Venezia visto che, tra gli stadi fuori regione, è il più vicino con 112 km. In alternativa resta la Dacia Arena di Udine (131) e il Rocco di Trieste (169).