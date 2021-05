Nella giornata di oggi il presidente del Palermo, Dario Mirri, si è recato a Torretta per la consegna ufficiale del campo comunale assegnato al club di viale del Fante tramite bando pubblico. Lo stadio è, al momento, interessato da lavori di rifacimento e al termine sarà ufficialmente del club di viale del Fante. A margine dell’evento il presidente rosanero ha parlato così.

L’11 giugno ci sarà il recesso delle quote tra Di Piazza e Mirri e lo stesso numero uno del club ha risposto: «Nulla di nuovo se non la scadenza dell’11 giugno. È un passaggio più formale che sostanziale, a seguire, sicuramente, faremo delle consultazioni ulteriori dopo che sarà formalizzato questo passaggio».





«Da un mese e mezzo la società sta cercando nuove risorse. Questo è chiaro ed evidente. Abbiamo tutt’oggi la disponibilità per affrontare serenamente la prossima stagione, per fare ogni valutazione eventuale di ulteriori apporti che possono essere societari o a favore del club. Il piano triennale è quello che abbiamo previsto due anni fa, siamo assolutamente in linea, pandemia permettendo».