«Abbiamo atteso il bando perché avremmo realizzato solo due campi per la prima squadra e ci serve anche il terzo per i giovani. cCi vorrà del tempo per il cambio di destinazione d’uso e sarà semplice visto che lo era già in destinazione sportiva.

Giorno più importante? Sono contento, molto contento da tifoso e presidente. Stiamo realizzando qualcosa dal quale non c’è ritorno. Nel luglio 2019 non esisteva nulla, abbiamo costruito una società, fatto grandi cose e oggi realizziamo qualcosa di importante del quale saremo tutti orgogliosi». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate in conferenza stampa in merito al centro sportivo di Torretta.