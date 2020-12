«Di Piazza? Ho cercato di coinvolgerlo, se avessi dovuto farlo con un terzo soggetto questo sarebbe dovuto entrare nel Palermo. Il centro sportivo verrà realizzato dal Palermo Fc come qualsiasi altra azienda vuole andare a lavorare e lo farà attraverso gli strumenti finanziari necessari. Abbiamo trovato un’intesa e sono felice di questo.

Inizialmente per il centro la mia proposta era sviluppare altre attività. Di Piazza propose di farlo attraverso i 15 milioni, il compromesso è stato piuttosto che togliere soldi alla squadra, abbiamo condiviso di finanziarlo con strumenti di lungo periodo come un mutuo che cercheremo di ottenere dalle banche o dal credito sportivo.





Vedremo come Sagramola individuerà le fonti migliori. Siamo in contatto con il credito sportivo, c’è ampia disponibilità e possiamo essere lieti del loro sostegno». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate in conferenza stampa in merito al centro sportivo di Torretta.