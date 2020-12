«Il bando del campo comunale è stato necessario per avere un campo in più in maniera immediata. Serve per i ragazzi, per portarli subito lì.

Abbiamo sofferto l’assenza di un progetto dell’Us Città di Palermo. Per il Vecchio Palermo che ci ha fatto divertire fatturava più di 60 milioni di euro, ritengo che non fosse mai una priorità. Con gli amici tifosi in gradinata dicevo anche altro, ma meglio non dirlo. Probabilmente non c’è mai stata disponibilità a farla.





Noi fatturiamo 0, ma il Palermo Fc vuole realizzare il centro sportivo con Dario Mirri e Tony di piazza, stiamo presentando il progetto, sapete quando ci tengo e le valenze straordinarie che può avere. Il catania, ha detto, resistono perché hanno un centro sportivo. I calciatori, e cito Delio rossi, vanno e vengono così come le retrocessioni, ma il centro sportivo resta».

Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate in conferenza stampa in merito al centro sportivo di Torretta.