«Il progetto verrà presentato entro marzo, per la costruzione ci vorrà qualche mese, non di più. Il comune di Torretta lavorerà celermente visto che non c’è burocrazia perché sono commissariati, entro l’estate verranno iniziati i lavori.

L’assegnazione di oggi è per il campo comunale. Pensiamo che il centro sportivo abbia bisogno di tre campi, quindi ne realizzeremo due nel terreno che andremo ad acquisire, gli stessi saranno di dimensione di quello della favorita. Realizzeremo il blocco spogliatoi e palestra necessari per i giocatori, il campo comunale sarà a disposizione dei ragazzi e ci può essere un uso più frequente visto che è in erba sintetica.





Il campo comunale avrà una scadenza di 5 anni rinnovabile per altri 5. In questa fase è necessario il campo comunale, poi nella fase due chiederemo il cambio del resto del terreno acquisito per costruire altri tre campi. Se il Comune, quindi, non dovesse rinnovare la convenzione avremo 5 campi in totale». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate in conferenza stampa in merito al centro sportivo di Torretta.