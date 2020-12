«Gli amici rosanero, come me e Tony, hanno creduto nella costruzione del nostro Palermo. Abbiamo voluto che i loro 68mila euro siano destinati al centro sportivo, partiamo da questa pietra e con altri finanziamenti costruiremo il centro, partiamo da questi soldi per costruire tutto il resto».

Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate in conferenza stampa in merito al centro sportivo di Torretta.