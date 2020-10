«Oggi io non credo che sia la punta a risolvere i problemi, a Bisceglie non abbiamo perso per la punta. Non credo che esista la punta da 15 gol in C. A parte la Reggina, tutte quelle promosse hanno avuto punte da 5 gol. Saraniti ha fatto questo lavoro in C per tanti anni, non hai la certezza che non li faccia quest’anno. Non è matematico, ma in quell’ambito non so dirvi perché non c’è la punta come Buoncammino. Noi abbiamo preso Saraniti per fare i gol». Queste le parole rilasciate dal presidente del Palermo, Dario Mirri, dura nte la conferenza streaming di oggi.