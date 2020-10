«Sicuramente abbiamo aspettato Boscaglia che doveva finire il suo campionato, i 12 giocatori nuovi arrivati dopo il ritiro erano coerenti e conformi con le indicazioni di Boscaglia. Lui e Renzo stanno sempre insieme. Hanno individuato giocatori coerenti con le richieste di Boscaglia. Non credo che ci sono stati giocatori indicati che non sono stati presi, non lo so. Direi una stupidaggine». Queste le parole rilasciate dal presidente del Palermo, Dario Mirri, durante la conferenza streaming di oggi.