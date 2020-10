«Noi abbiamo iniziato il campionato per vincerlo, altrimenti non investivamo 6 milioni. Poi che abbiamo perso 3 partite su 4 e sempre impossibile raggiungere il primo posto è sotto gli occhi di tutti. Questa squadra deve necessariamente crescere, sono convinto che è una buona squadra. Non credo che quelli del Teramo o del Bisceglie sono meglio dei nostri giocatori, andate a guardarli e ditemi chi di loro ha giocato in serie B rispetto al Palermo». Queste le parole rilasciate dal presidente del Palermo, Dario Mirri, dura nte la conferenza streaming di oggi.