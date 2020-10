«Centro sportivo? E’ un elemento fondante, vale una promozione. Se quest’anno il Palermo avvia la costruzione del centro sportivo è come se raggiungesse la promozione. Ha un valore importante per lo sviluppo di un progetto di una squadra di calcio ed è incredibile che la squadra della quinta città italiana non l’abbia mai avuto. Infortuni? L’anno scorso ci allenavamo sempre al Pasqualino e non ne avevamo, non credo c’entri il sintetico o l’erba naturale. Sono casuali, è sfortuna. Altrimenti non ci sarebbero i campi di sintetico. Il campo del Tenente Onorato ha ospitato per tanti anni il Palermo di Zamparini e non gli hanno mai chiesto niente. A noi hanno chiesto 480mila euro per fare la pista di atletico: così ci ha accolti il ministero della difesa. Non so perché a Zamparini lo davano in concessione e a noi così. E’ inaccettabile». Queste le parole rilasciate dal presidente del Palermo, Dario Mirri, dura nte la conferenza streaming di oggi.