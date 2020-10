«A Torretta, dopo mesi di trattative, abbiamo trovato l’accordo. Il progetto era extra rispetto ai 15 milioni che abbiamo messo e da questo punto di vista Tony Di Piazza ha detto che non vuole fare ulteriori investimenti. Quindi a meno che lui non ci ripensi, lo realizzeremo trattando col privato perché c’è meno burocrazia. Aspettiamo che il Comune di Torretta faccia un bando per la concessione del campo comunale. Contiamo di organizzare due campi di calcio e ne serve un terzo, quindi quello del comune e speriamo di potercelo aggiudicare». Queste le parole rilasciate dal presidente del Palermo, Dario Mirri, durante la conferenza streaming di oggi.