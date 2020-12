«Come intendiamo sviluppare il progetto? Molte cose sono già conosciute. In quest’anno e mezzo sapete che abbiamo provato a dare basi e sviluppo solido alla società, ci siamo messi a cercare un terreno dove far sorgere il centro sportivo. Abbiamo cercato di farlo a Palermo, ma il tentativo è stato vano perché ci sono pochi terreni a destinazione sportiva. Volevamo farlo anche all’ex campo rom perché è area protetta e spero possano fare un parco urbano, avevamo cercato altri terreni perché una variazione urbanistica è impossibile da realizzare in tempi celeri.

C’erano dei terreni in città, ma c’erano difficoltà perché erano piccoli o altro. La ricerca è stata fatta anche a Monreale, a Piana degli Albanesi e ringrazio le amministrazioni che hanno provato ad accoglierci.





Per tutta una serie di motivi la scelta è caduta su Torretta perché ha caratteristiche di sviluppo interessanti. La distanza da Palermo è poca, quindi la logistica è la preferita» .Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate in conferenza stampa in merito al centro sportivo di Torretta.