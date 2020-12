Il Catania saluta lo stadio “Massimino” per questa stagione. Il club etneo ha infatti ottenuto il via libera per poter disputare tutte le gare interne al “Nobile” di Lentini, come reso noto dalla Lega Pro con una nota ufficiale:

“La Lega ha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 2 dicembre 2020, ha esaminato l’istanza di deroga presentata dalla società Calcio Catania S.p.A. in data 26 novembre 2020, per l’utilizzo dello Stadio “Angelino Nobile” di Lentini, in luogo dello Stadio “Angelo Massimino” di Catania, autorizzato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2020/2021. La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l’istanza in deroga presentata dalla società Calcio Catania S.p.A. per l’utilizzo dello Stadio “Angelino Nobile” di Lentini per la disputa delle gare necessarie alla conclusione del Campionato Serie C 2020/2021. Si rende noto, conseguentemente, che la gara Catania-Cavese in programma domenica 6 dicembre 2020, verrà disputata nello Stadio “Angelino Nobile” di Lentini, con inizio alle ore 15.00”.