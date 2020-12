«I passaggi che abbiamo fatto per il terreno sono diversi. I lavori per il campo comunale erano già stati appaltati. Accanto a questo terreno comunale ci sono circa 10 ettari, che per 4 circa sono a destinazione impianti sportivi, gli altri 5 sono a verde agricolo e abbiamo trovato l’accordo con il proprietario del terreno con l’aggiudicazione della gara».

Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate in conferenza stampa in merito al centro sportivo di Torretta.