Nella giornata di oggi il presidente del Palermo, Dario Mirri, è intervenuto in diretta Facebook durante la quale ha risposto alle domande dei soci dell’azionariato popolare. Queste alcune delle sue dichiarazioni: «La gara è stata vinta perché il nostro progetto era imbattibile. Ho chiesto al sindaco di pubblicare le lettere di Colella, degli arabi. Colella è diventato uno dei marchi più conosciuti a Palermo mandando una busta e mi risulta che non ci fosse niente dentro. Gli arabi andarono a siracusa portati da un agente, ma non hanno fatto niente. Tutte chiacchiere, nessuno ha realizzato fatti. Abbiamo lavorato con Sagramola per mesi al nostro progetto, gli altri hanno presentato due pagine. La pubblicazione purtroppo non è stata possibile prece questi soggetti, guarda caso, non hanno dato il permesso».