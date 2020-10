Nella giornata di oggi il presidente del Palermo, Dario Mirri, è intervenuto in diretta Facebook durante la quale ha risposto alle domande dei soci dell’azionariato popolare. Queste alcune delle sue dichiarazioni: «Il mio augurio è raggiungere i risultati sportivi in maniera più solida di com’è successo per 20 anni. Perché sì venivano i campioni, ma poi se ne andavano e in Serie D ci siamo andati noi per chi non pagava le fideiussioni. Io non parlo per rispetto, non voglio la vetrina. Il mio desiderio è che il Palermo costruisca un progetto vincente e sono stato rispettoso in questo anno e mezzo. Spesso i miei interventi vengono poi travisati, ci sono nemici della contentezza, chi ti vuole male. Noi abbiamo fatto un lavoro che la gente non vede, come il bar, l’accordo con Giglio, la condivisione con Infront. Abbiamo avuto già delle soddisfazioni che fanno del Palermo un progetto concreto, poche chiacchiere e molti fatti