Nella giornata di oggi il presidente del Palermo, Dario Mirri, è intervenuto in diretta Facebook durante la quale ha risposto alle domande dei soci dell’azionariato popolare. Queste alcune delle sue dichiarazioni: «L’ho fatto con il cuore, chiunque di voi l’avrebbe fatto. Io non me ne pento. Ma non sono un benefattore, ma i 2,8 milioni li ho messi per Palermo. Certo speravo nella pubblicità, ma è chiaro che nessuno nel calcio fa beneficienza.