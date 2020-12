Nel corso di un’intervista rilasciata a “Il Messaggero” Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, si è esoresso in merito a coloro i quale aggirano i divieti anti-covid.

Ecco alcune sue dichiarazioni:





“In vista del Natale per chi aggira i divieti covid non basta multa ma serve una denuncia penale. Se si ferma un soggetto e questo produce un’autocertificazione che ad una verifica risulta falsa, non puoi dargli solo la multa di 300 euro. Devi perseguirlo effettivamente con una denuncia per falso in atto pubblico. Per estremizzare bisogna portarlo di fronte ad un giudice penale, così non c’è il rischio si prendano sotto gamba le misure”.