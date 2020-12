Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, si è espresso ai microfoni de “Il Fatto Quotidiano” in merito al Natale che ci aspetta.

“Non temo le feste natalizie. Dobbiamo però viverle consapevoli della necessità di rispettare le regole che riducono la probabilità di trasmettere il virus. Saranno feste uniche nella nostra storia e se questa unicità ci limiterà nelle nostre tradizionali manifestazioni di gioia e convivialità, ci chiama anche a immaginare i modi, nel rispetto delle misure raccomandate e a tutti note, per non far mancare affetto e attenzione a coloro a cui vogliamo bene e alle persone più fragili e più sole”.