Come si legge su “Gds.it” un centro scommesse totalmente abusivo, aperto anche nonostante i divieti anti Covid, è stato scoperto dalla polizia nel quartiere Borgo Vecchio a Palermo.

Il locale, così come accertato dagli agenti, era luogo di ritrovo anche per pregiudicati.





La Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, durante i controlli per scongiurare assembramenti, ha registrato la presenza di un internet-point che, seppur svolgeva attività lecita ed al momento consentita, era utilizzata in realtà dai residenti della zona, tra cui anche pregiudicati, come punto di ritrovo ed assembramento, e veniva svolta abusivamente raccolta di scommesse sportive.