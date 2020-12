Come si legge sull’ANSA il presidente della Regione Lombardia si è espresso in merito al divieto di mobilità tra comuni per Natale:

“Una norma che non ha minimante senso. Io credo che il giorno di Natale con questa norma si rischi di creare un disastro sociale e umano, perché ci saranno tante persone anziane che non potranno incontrare i propri figli. E’ una situazione che ritengono veramente senza senso, così come ritengo senza senso che si stabilisca una data come termine ultimo per poter tornare alle proprie residenze.