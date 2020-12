Il maltempo sta colpendo gran parte del sud Italia. Anche in Calabria, infatti, è scattata l’allerta arancione.

Come si legge su “CampaniaFootball” a poche ore dal match Catanzaro – Turris, le condizioni meteorologiche mischiano le carte in tavolo, come si può vedere dalla foto dell’articolo. Catanzaro è stata colpita da un violentissimo temporale, che complica e non poco lo svolgimento dell’incontro, ecco il comunicato della protezione civile:





“La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo livello arancione in vigore per la giornata di oggi ed il sindaco ha attivato il Coc (Centro operativo comunale) per monitorare costantemente la situazione sul territorio e adottare ogni misura necessaria ad affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità.”

Per la partita dunque non è da escludere un eventuale rinvio, oppure uno slittamento alle 18:30, orario in cui la protezione civile nota un miglioramento delle condizioni, seguiranno aggiornamenti…