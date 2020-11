«Il derby è una partita a sè, con delle emozioni uniche. Non mi ha stupito che il Palermo abbia fatto questa prestazione. Non avendo cambi è riuscito a fare una gara vera, di carattere. Giocare senza pubblico è veramente squallido, si perde il valore del calcio che sono soprattutto i tifosi. Vedere gli stadi vuoti è triste. Nel 2007 a Catania giocammo nove partite chiuse ed è qualcosa di allucinante, per me non è calcio.

“Boscaglia mi è sempre piaciuto, non ho mai avuto il piacere di averlo ma da avversario l’ho incontrato molte volte e devo dire che sa far giocare bene le sue squadre. Hanno avuto diversi problemi fin qui ma sono sicuro che farà bene perchè è un grandissimo allenatore».





Queste le parole dell’ex centrocampista di Catania e Avellino, Francesco Millesi, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito al Palermo.