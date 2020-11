«Seguo da vicino le sorti dell’Avellino. È partito bene dopo una buona campagna acquisti, in un’annata difficile per tutti. C’è una società seria, che ha ambizioni, un grande direttore sportivo e un ottimo allenatore come Braglia. E’ la classica squadra di categoria, con giovani validi e calciatori di categoria.

Non li conosco tutti, ma per me vale sempre più l’uomo del giocatore e nei momenti di difficoltà si vede la forza del gruppo. Il progetto è importante.





Ringrazio il presidente D’Agostino per la stima nei miei confronti, ma faccio fatica a vedermi in Serie C. Aspetto una chiamata da un club di categoria superiore, che sento più mia». Queste le parole dell’ex allenatore dell’Avellino, Massimo Rastelli, rilasciate ai microfoni di “Prima Tivvù” in merito al campionato della squadra irpina.