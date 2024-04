Milan, prima grande plusvalenza: 30 milioni di euro subito | Li investono tutti su un reparto

Il Milan mette a segno la prima grande plusvalenza dal mercato estivo. Soldi per il mercato in entrata: ecco come il club vuole investirli

Buone notizie dal fronte bilancio per i tifosi rossoneri. Il club, non succedeva dal 2007, ha chiuso il bilancio in attivo e si appresta ad affrontare un mercato estivo pieno di colpi di scena. Forse maggiori di quello dello scorso anno, che ha portato tanta qualità e nuovi calciatori adesso punti fermi del Milan. Oltre ai vari ricavi dalla Champions League, da quelli eventuali per il secondo posto, dall’Europa League e da un bilancio come detto in verde, i rossoneri potranno contare anche su diverse plusvalenza.

Una su tutte, che potrebbe portare nelle casse del club fino a 30 milioni di euro complessivi. Un’operazione che dovrebbe andare in porto soprattutto in seguito alle recenti esternazioni del diretto interessato.

Il calciatore al momento non rientra nei piani del diavolo, e un suo addio a titolo definitivo permetterebbe a Ibrahimovic e Moncada di operare sul mercato con ancora più libertà d’azione.

Milan, colpo grosso e plusvalenza

In attesa di capire se l’Atalanta riuscirà ad arrivare in Champions League il prossimo anno, il Milan si godrà probabilmente una importante plusvalenza. Stiamo parlando di De Ketelaere e dell’operazione relativa al prestito del belga a Bergamo. La Dea, lanciata in Europa League e in campionato ha dalla sua la volontà del giocatore di rimanere, e gli introiti provenienti dalle coppe potrebbero significare riscatto.

Il Milan dall’altra parte si sfrega le mani, visto che qualora venisse riscattato, il belga porterebbe nelle casse del Milan 29 milioni di euro totali. Ecco come Ibrahimovic e Moncada hanno intenzione di investirli.

Milan, le parole di De Ketelaere e i futuri investimenti

In estate la palla passerà dunque all’Atalanta. L’operazione complessiva da 30 milioni di euro potrebbe portare De Ketelaere a Bergamo a titolo definitivo, dopo i 4 milioni di prestito della scorsa estate. Mancano da versare infatti nelle casse del Milan ancora circa 23 milioni di euro, più bonus che a questo punto visto il rendimento del belga dovrebbero essere ampiamente superati.

L’Atalanta potrebbe puntare ancora su di lui, dopo che in questa stagione ha messo a segno 8 gol e 7 assist, e il trequartista ha detto di non voler fare ritorno al Milan. L’operazione farebbe fare un ulteriore scatto in avanti nel mercato in entrata ai rossoneri, che potrebbe investire tali cifre sull’attacco – uno dei reparti in cui il diavolo vuole mettere a segno un grande colpo -.