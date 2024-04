Lazio, dietrofront improvviso: rimane anche l’anno prossimo | Incontro chiarificatore con il mister

Oggi l’incontro con l’allenatore, dietrofront del giocatore: rimane ancora alla Lazio per un altra stagione.

Sono ore di tensione e apprensione in casa Lazio, per le ultime vicende sportive ed extra campo. Nelle scorse ore infatti, nonostante l’arrivo del nuovo tecnico, rimane fumosa la situazione brancolaste sia dal punto di vista tecnico che del gruppo. Tanti big sono infatti pronti a lasciare, diversi senatori dello spogliatoio – come Luis Alberto – hanno praticamente già detto addio.

E non sembra essere bastato l’arrivo di Tudor per convincere anche Immobile, con le valigie in mano direzione Napoli e lo stesso Felipe Anderson, autore di una doppietta ma anche lui lontanissimo dal rinnovo. Per il brasiliano la Juventus è pronta a un aumento dello stipendio e a un nuovo contratto quadriennale.

Il tecnico era arrivato inoltre anche allo scontro con un altro calciatore, ma secondo quanto si apprende, i due avrebbero deciso di chiarire la situazione per sorvolare e continuare insieme anche la prossima stagione, come riferisce Il Messaggero.

Lazio, nuovo incontro in giornata: il tecnico vuole la “pace”

Lo scorso giovedì, secondo quanto riferito dai media della Capitale, in casa Lazio la tensione avrebbe raggiunto le stelle dopo uno scontro tra Tudor e uno dei titolari. Stiamo parlando di Guendouzi, i due inoltre non sarebbero nuovi a scontri del genere, già dai tempi del Marsiglia.

Pare infatti che il francese non avesse preso bene l’esclusione dagli 11 titolari della gara interna contro la Salernitana, e dopo qualche richiamo di troppo dell’allenatore durante l’allenamento, abbia lasciato il campo di allenamento, e in seguito Formello. Sarebbe stata questa la motivazione dell’esclusione dalla gara, successivamente, non un problema al polpaccio come comunicato dalla società. Ma in queste ore il ds e il tecnico avrebbero deciso di parlare con il centrocampista.

Lazio, prove di disgelo tra Guendouzi e Tudor

Nella giornata di oggi, come riferito da Il Messaggero, i due avrebbero fissato un incontro anche in presenza del direttore sportivo biancoceleste per provare un chiarimento. Il ds Fabiani proverà anche a comprendere se sarà il caso visto il rapporto tra i due, di riscattare in estate per 13 milioni di euro il francese. La volontà di Tudor però sarebbe quella di fare la pace e continuare con il giocatore anche per le prossime stagioni.