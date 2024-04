Vittoria e addio per il tecnico nerazzurro: i tifosi non ci credono | Irrompe il Napoli

Dopo aver alzato un trofeo, il tecnico nerazzurro si appresta a dire addio. Il Napoli lo vuole per ricostruire: nuovo nome per De Laurentiis.

Il Napoli continua nella sua ricerca per un nuovo tecnico per la prossima stagione. Bocciato, ormai definitivamente anche Calzona, De Laurentiis ha prima incassato diversi no. Antonio Conte sembra inarrivabile, anche se come ammesso dallo stesso ex Tottenham Napoli è una di quelle piazze che vorrebbe allenare, prima o poi.

Rimane il dubbio legato alla panchina partenopea dunque, visto che il prossimo anno gli azzurri vorranno ripartire per vincere il titolo. La città attende un grande nome, dopo i vari flop Garcia e Mazzarri, e il divorzio inaspettato con Spalletti che per la prima volta per la gara contro il Frosinone (pareggiata 2-2) è tornato al Maradona a vedere la sua ex squadra, certo, in veste di commissario tecnico della Nazionale.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport però, un nome su tutti sarebbe salito in cima alla lista di De Laurentiis per il prossimo anno.

Napoli, strappato l’allenatore ai nerazzurri: vittoria e addio

Giampiero Gasperini sarebbe il nuovo nome per la panchina del Napoli, lo scrive il Corriere dello Sport, che suggerisce una nuova destinazione per l’attuale allenatore dell’Atalanta.

Il tecnico potrebbe dunque cercare l’ultima impresa con i nerazzurri, provando a portare a casa un titolo importante come la Coppa Italia o magari l’Europa League – con la semifinale già in tasca – per lasciare con una vittoria storica Bergamo e andare avanti con la sua carriera lontano dai colori nerazzurri.

Napoli, pazza idea Gasperini per tornare a vincere

Secondo il Corriere dello Sport dunque, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Giampiero Gasperini per il prossimo anno. Una scelta forte, quella di De Laurentiis, che potrebbe offrire all’ex Inter un progetto duraturo per tornare a vincere in Italia. Gasperini, che ha spesso detto di non aver avuto grandi chance in una big, potrebbe provare il salto di qualità e lasciare Bergamo dopo 8 anni a dir poco incredibili.

Un colpaccio sicuramente per il Napoli, anche se non sarà semplice strappare Gasperini all’Atalanta. L’ex Inter vorrebbe vincere l’Europa League, o un altro trofeo importante come la Coppa Italia però, prima di lasciare Bergamo e magari tuffarsi in una nuova avventura. Il Napoli dal canto suo potrebbe fare affidamento su uno degli allenatori migliori del panorama nazionale, una vera sicurezza, per rialzarsi dopo una stagione difficile.