Milan, Moncada deve arrendersi: ‘Non ci sono i margini’ | A luglio l’ufficialità

Nulla da fare per il dirigente rossonero, che ha perso una grandissima occasione di mercato. Il calciatore ha infatti ormai trovato l’accordo con un altro club e non arriverà sotto la Madonnina in estate.

Il Milan, dopo gli evidenti errori commessi sotto tutti i punti di vista la scorsa estate, che hanno portato a risultati non positivi nella stagione in corso, non vuole incappare ancora in sbagli del genere. Ecco perché la società rossonera ha già iniziato a lavorare in vista del futuro e in particolar modo della prossima sessione di calciomercato.

Il club milanese infatti vuole mettere insieme un organico importante, in modo da poter essere protagonista su tutti i fronti in cui sarà impegnato. Innanzitutto la dirigenza deve capire quali top player rimarranno in rosa. Dopodiché potrà iniziare ad intensificare i contatti per i calciatori che interessano.

In particolar modo ce n’è uno che piace parecchio al Geoffrey Moncada. Tuttavia questo profilo sembra essere già svanito del tutto. Questo a quanto pare ha già trovato l’accordo con un’altra società, e manca solamente qualche formalità per far andare in porto l’affare, per la rabbia di tutto l’ambiente e i tifosi, che già pregustavano di vederlo con la maglia del Diavolo.

Ecco il preferito di Moncada

Il Milan in estate vuole in particolar modo prendere un grande attaccante. L’età di Giroud avanza, e Okafor non ha dato garanzie, così come Jovic. Ecco perché un nome importante nel ruolo di centravanti sarebbe utile a Stefano Pioli o a chiunque sieda sulla panchina rossonera nella prossima stagione.

Tra i tanti bomber valutati quello che piaceva in maniera maggiore a Moncada è Serhou Guirassy. Il 27enne guineano sta disputando una stagione incredibile con la maglia dello Stoccarda, e ha una media gol superiore a uno a partita. Numeri impressionanti, che dunque avevano infiammato il cuore del dirigente milanista.

Sogno svanito per i rossoneri

I sette volte campioni d’Europa parevano essere pronti a pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto che si aggira tra i 17 e i 18 milioni di euro. Una cifra bassa se si considerano i prezzi del mercato odierno e quanto sta facendo di buono il 27enne africano.

Il problema però riguarda proprio la volontà di Guirassy. Infatti l’attaccante è attratto dalle sirene provenienti dalla Premier League, dove diversi club sono sulle sue tracce e, con tutta probabilità, gli offriranno anche un ingaggio stellare.