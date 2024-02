Addio Barcellona, tra Manchester e PSG si inserisce un’italiana | Colpo Scudetto a centrocampo

Una big del nostro campionato è pronta ad anticipare la concorrenza per un grande nome che milita nei blaugrana, andandosi così ad assicurare un colpo a dir poco strepitoso per il proprio reparto mediano.

La sessione di mercato invernale è ormai andata in archivio da diversi giorni. I club italiani hanno provato a rinforzarsi mettendo a segno diversi colpi, utili per continuare a darsi battaglia in campionato e per fare bella figura in campo europeo. Tuttavia le società sono già proiettate alla prossima finestra di trasferimenti estiva.

A giugno infatti le big in particolare sono decise a spendere parecchio per tornare ad essere competitive su tutti i fronti. Di conseguenza i club sono al lavoro e hanno cominciato a stilare una lista di obiettivi fattibili. Uno di questi pare aver messo nel mirino un forte centrocampista del Barcellona.

Il calciatore infatti pare essere deciso a lasciare la Catalogna, ed è già seguito da diversi top club europei. Tra questi però uno della nostra Serie A sembra essere veramente intenzionato ad inserirsi, andando a costruire una mediana di ferro per poter vincere lo scudetto il prossimo anno.

Un top player sbarca in Italia

Il Barcellona, dopo che in questa stagione le cose non stanno procedendo per il verso giusto, in estate vuole cambiare parecchio. Di conseguenza diversi calciatori, anche di grande livello, potrebbero dire addio. Tra questi c’è Frankie de Jong. Il centrocampista olandese non sarebbe felice in blaugrana, e allo stesso modo anche il club non è contento delle sue prestazioni.

Come se non bastasse poi le parti non hanno ancora discusso del suo contratto in scadenza nel 2026. Questa dunque potrebbe essere solo l’ultima goccia a far traboccare il vaso e a sancire la separazione tra il classe 1997 e il Barça. Ma per lui la squadra del futuro è tutt’altro che decisa, visto che sulle sue tracce ci sono tanti club, e a sorpresa ce n’è anche uno di Serie A.

Chi ha messo gli occhi su de Jong?

Diversi top club europei hanno messo nel mirino il centrocampista della nazionale olandese, e su tutti ci sono il PSG, favorito al momento nella corsa al calciatore, e il Manchester United.

Tuttavia anche il Napoli sta seguendo con grande interesse la vicenda, e, visto che De Laurentiis in estate pare intenzionato a fare un grande mercato, non è da escludere che venga recapitata una proposta importante per il calciatore.