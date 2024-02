Bonucci, non va neanche in Turchia: ritorno in patria | Nessun ritiro per lui, ecco dove giocherà

L’ex capitano della Juve non riesce ad esprimersi nemmeno nella sua nuova squadra, e adesso per lui pare essere arrivato il momento di tornare in Serie A.

Gli ultimi mesi di Leonardo Bonucci sono stati molto agitati. Il tutto è cominciato la scorsa estate, quando la Juventus, nonostante il suo capitano avesse ancora un anno di contratto, ha deciso di dargli il benservito, e pur di liberarsi di lui lo ha messo fuori rosa, iniziando a scatenare tutta una serie di diatribe tra il calciatore e la società, sfociate quasi in un processo tra le due parti.

Ormai fuori dai piani bianconeri, il 36enne per continuare a giocare si trasferisce a titolo gratuito all’Union Berlino. Dopo un inizio che è sembrato alquanto positivo però il difensore comincia a giocare sempre meno, fino a avere delle dispute con il proprio allenatore. Non essendoci i margini per proseguire l’avventura con i tedeschi, il campione d’Europa 2020 si accasa al Fenerbahce in Turchia.

Anche in questo caso le speranze sembravano delle migliori, tanto che il diretto interessato aveva immaginato pure un ritorno in nazionale. Ma la realtà si è rivelata ben diversa, e fino ad ora Bonucci ha trovato pochissimo spazio, rendendosi protagonista principalmente per aver quasi scatenato una rissa nel tunnel degli spogliatoi in un recente match. Ecco perché le voci su un suo futuro si stanno intensificando nuovamente, e sul suo conto si sta parlando di uno scenario a sorpresa.

Svelato il futuro di Bonucci

In tanti hanno ipotizzato che questa è l’ultima stagione della carriera del centrale difensivo nato a Viterbo. Tuttavia la sua idea pare ben diversa, visto che la sua intenzione è sempre stata quella di giocare.

Ecco perché una volta scaduto il suo contratto con i gialloblù il giocatore si metterà alla ricerca di una squadra che voglia ancora affidarsi a lui, e le possibilità che questa chance arrivi dalla Serie A sono davvero tante.

I club pronti a puntare sull’esperto difensore

Le squadre di media-bassa classifica che punterebbero su un calciatore della caratura e dell’esperienza di Bonucci sarebbero diverse.

Tra queste ci sono il Monza, che ha un progetto ambizioso, e il Frosinone, pronto in caso di permanenza in Serie A ad offrire un contratto che consentirebbe al calciatore di avvicinarsi al suo paese natio e soprattutto di continuare a giocare.