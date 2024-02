Milan svegliati, il fuoriclasse strizza l’occhio: ”San Siro è lo stadio più bello d’Europa” | Assist al bacio per Moncada

Le recenti dichiarazioni di un grande calciatore sono un chiaro messaggio d’amore ai colori rossoneri, e adesso la società deve sbrigarsi per assicurarsi il suo cartellino e non farselo soffiare sotto il naso.

La stagione del Milan prosegue tra alti e bassi. La squadra di Stefano Pioli non sta riuscendo ad avere continuità di risultati, e a giugno dovrebbero esserci parecchi cambiamenti.

Tra questi ce ne saranno di sicuro alcuni alla rosa attuale, con il dirigente Geoffrey Moncada che si prepara a vivere una calda estate in tema di mercato.

Proprio per quanto riguarda la campagna acquisti rossonera, di recente un top player pare aver strizzato l’occhio al Diavolo, fornendo un assist che la dirigenza dovrà sfruttare a tutti i costi.

Le parole al miele del giocatore verso il Milan

Uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo sarà con ogni probabilità Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese, autore di una grande annata a Bologna, piace a tante squadre, e tra queste ci sarebbe anche il Milan. E’ proprio sui rossoneri che di recente il diretto interessato nel corso di un’intervista ha speso parole che sembrano un chiaro messaggio d’amore. Il 22enne infatti ha prima elogiato Leao, attuale calciatore milanista, poi ha parlato di Ibra e infine ha affermato di essere innamorato di San Siro. Di seguito le sue parole.

”De Ketelaere è il giocatore che mi diverte di più in Serie A, mi piace il suo stile. Leao del Milan anche ovviamente. Da piccolo mi capitava di non esultare dopo un bel gol. Ero un po’ montato, vedevo Ibra in tv. San Siro insieme all’Allianz Arena di Monaco di Baviera è lo stadio più bello d’Europa. Sicuramente il primo in cui entrando ho percepito il calcio quando ci ho giocato. Il bambino dentro di me si è gasato ed ha pensato wow, sono a San Siro”.

Zirkzee-Milan, si può fare

Il Milan in estate andrà alla ricerca di un grande profilo per il proprio reparto offensivo. Giorud infatti non è infinito, e bisogna trovare un’alternativa al francese, che è sempre più in la con l’età.

Tra i nomi valutati dalla società c’è di sicuro quello di Joshua Zirkzee. Chiaramente il Diavolo dovrà fare presto ad intavolare una trattativa con il Bologna, visto che il ragazzo piace un po’ a tutti, ma le parole del diretto interessato potrebbero risultare decisive ai fini della sua scelta per il futuro.