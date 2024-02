Napoli, addio Osimhen ma non solo | Cambia tutto l’attacco azzurro: innesto pesante in arrivo

Il fuoriclasse nigeriano non sarà l’unico a lasciare il reparto offensivo partenopeo, che si appresta a vivere in estate una vera e propria rivoluzione sul mercato, condita da acquisti di alto livello.

Anche il più ottimista dei tifosi napoletani ha capito che Victor Osimhen al termine di questa stagione lascerà l’ombra del Vesuvio. Il bomber africano qualche settimana fa dal ritiro della propria nazionale impegnata in Coppa d’Africa ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto chiaramente intendere la sua volontà di andarsene.

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis a quanto pare poi non si opporrà affatto, visto che qualche giorno dopo ha ammesso in maniera trasparente che il momento dell’addio sarebbe arrivato prima o poi, e che dunque in estate cederà il calciatore principale della rosa. Dobbiamo attenderci quindi un mercato estivo di fuoco su questo fronte, ma anche su quello che porterà il suo sostituto a Castelvolturno.

Tuttavia negli ultimi giorni ciò che sta emergendo nella società campione d’Italia in carica è che Osimhen non sarà il solo a partire per quanto riguarda l’attacco. Ci saranno infatti altre cessioni nel reparto offensivo napoletano, che, unite ai nuovi acquisti, daranno vita ad una vera e propria rivoluzione nel ruolo.

Altre cessioni pesanti in quel di Napoli

Oltre all’ex Lille il Napoli in estate potrebbe mettere sul mercato anche Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Entrambi gli attaccanti infatti hanno deluso parecchio fin qui, e quando sono stati chiamati in causa non hanno offerto prestazioni utili alla causa, soprattutto nell’ultimo mese e mezzo dove proprio Osimhen era assente per la partecipazione alla Coppa d’Africa.

Dalle loro cessioni dunque il patron partenopeo potrebbe raccogliere un tesoretto importante. Ai 130 milioni ottenuti dalla clausola rescissoria che verrà pagata dal numero 9 azzurro, se ne potrebbero aggiungere un’altra trentina per Raspadori e circa 15 provenienti da Simeone. A quel punto De Laurentiis avrebbe in mano quasi 180 mln di euro da investire per l’attacco e non solo.

Tesoretto importante per ADL

Come detto se queste cessioni andassero realmente in porto il budget da investire sul mercato per il Napoli sarebbe davvero importante. Prima di tutto però andrebbe sistemato l’attacco.

Il club azzurro dovrà acquistare innanzitutto un attaccante di primo livello che sostituisca Osimhen (il preferito è Boniface del Bayer Leverkusen), e poi una sua riserva (tra le ipotesi principali c’è Scamacca). Con i soldi restanti poi arriveranno innesti anche negli altri reparti.