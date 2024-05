Milan, in attacco il colpo è gratis | Furlani non deve nemmeno mettere mani al portafogli per il vice Giroud

Il Milan guarda al futuro e prova a piazzare il colpo in attacco: il centravanti stavolta arriva gratis. Le mosse di Furlani.

A fine stagione il Milan saluterà Olivier Giroud, che ha già un accordo in MLS con i Los Angeles Galaxy. Al posto del francese dovrà arrivare per rimanere competitivi un grande attaccante, e la società sembra concentrata per riuscire a portare a Milano un degno sostituto.

Gran parte della forza economica del club andrà sul centravanti, vero perno su cui costruire la prossima stagione, ma i conti del Milan in questo momento sorridono. Sì, perché oltre la depressione per l’eliminazione in Europa League, i rossoneri possono progettare la prossima stagione con relativa serenità, visti i budget per fare mercato ancora una volta importanti.

La qualificazione in Champions, i ricavi di ogni tipo, i premi, verranno tutti investiti sul mercato senza necessità di andare in rosso, o di cedere giocatori importanti. Anzi, il Milan potrà fare affidamento su due giocatori che verranno riscattati dalle rispettive squadre in cui militano in prestito, per dare l’assalto al centravanti.

Milan, il colpo in attacco arriva “gratis”

Non sono ancora state messe nero su bianco delle cifre ufficiali, ma gran parte del budget del mercato potrebbe essere destinato all’attaccante. Il Milan però ha due frecce da scagliare, per provare a mettere a segno il colpo praticamente senza sborsare un euro.

Stiamo parlando dei riscatti di Saelemaekers e De Ketelaere, i quali al momento sono in prestito rispettivamente al Bologna e all’Atalanta. I due belga potrebbero portare nelle casse del Milan una cifra importante che poi Furlani potrebbe reinvestire interamente per l’attaccante, risparmiando moltissimo e potendosi dunque concentrare su altri obiettivi per rinforzare rosa.

Milan, il tesoretto dai prestiti: in arrivo 40 milioni

L’obiettivo per l’attacco in questo momento sembra essere Benjamin Sesko. L’attaccante del Lipsia costa circa 40 milioni (anche se i tedeschi ne chiedono più di 50). Percassi nella serata post semifinale di Europa League, ha annunciato infatti il riscatto di De Ketelaere, che verrà acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta. Anche il Bologna sembra essere interessato a riscattare Saelemaekers.

Il Milan dunque incasserà 22 milioni di euro (più 5 di prestito) dall’Atalanta, più altri 15 circa dalla cessione di Saelemaekers al Bologna. Una cifra di circa 40 milioni di euro complessivi che potrebbero anche bastare per portare in rossonero Sesko, e usare il rimanente budget di mercato per puntellare la rosa, magari in difesa.