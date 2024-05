Giocherà ancora in Premier: De Laurentiis, fallimento su tutta la linea | Per il Napoli è una doccia gelata

Brutte notizie per il club azzurro, che deve dire addio ad un grosso obiettivo che continuerà a militare nel campionato di Oltremanica.

Sono già in corso diverse manovre importanti in casa Napoli, che dopo il fallimento della stagione che sta per giungere a conclusione, vuole cambiare tanto per tornare competitivo già a partire dal prossimo anno. In particolar modo la società partenopea dovrà trovare un nuovo allenatore che dia vita ad un nuovo corso, e ad oggi il nome più probabile sembra quello di Stefano Pioli, che lascerà il Milan a fine campionato.

Allo stesso tempo però gli azzurri dovranno cambiare tanto a livello di rosa. Diversi nomi di livello, come Osimhen, Zielinski e anche qualcun altro, lasceranno Castelvolturno, ma al loro posto l’idea è di prendere altri profili altrettanto importanti. Per questo motivo dunque il presidente Aurelio De Laurentiis ha iniziato a stilare la lista delle preferenze, sulla quale sono presenti dei veri e propri top player, pronti a far sognare nuovamente ad occhi aperti la piazza.

Purtroppo per il club però uno di questi è già sfumato completamente. A quanto pare infatti il calciatore in questione giocherà ancora in Premier League il prossimo anno, e non si trasferirà da nessuna parte, tanto meno al Napoli, che in questo modo deve subire già la prima doccia gelata di una campagna acquisti che non ha ancora aperto i battenti.

Niente maglia azzurra per il big

Nei giorni scorsi Claudio Vigorelli, agente tra gli altri di Nicolò Zaniolo, durante la trasmissione di Tuttomercatoweb ”A tu per tu”, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul futuro del calciatore della nazionale italiana.

”Oggi si pensa soltanto a finire bene la stagione. Quella della Premier è stata una bellissima esperienza e non è detto che non possa continuare. Concentriamoci sul finale di stagione e sull’Europeo che è alle porte, poi vedremo”.

Dove giocherà Zaniolo?

Il procuratore dell’ex Roma, che in passato aveva aperto ad un ritorno del giocatore classe 99 in Serie A, questa volta ha mantenuto aperte anche le porte di un prosieguo della sua avventura nel campionato inglese.

In verità però per rendere realistico questo scenario sarà necessario trovare un club di Premier League che sia interessato, visto che l’Aston Villa, squadra in cui gioca al momento, non pare intenzionato a riscattarlo dal Galatasaray.