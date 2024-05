La Roma rimpiazza il bomber: un veterano della Champions a costo zero | Con il nuovo ds arriva l’annuncio

Colpo grosso per l’attacco della Roma. Giallorossi con le mani sul veterano della Champions League: costa zero euro.

Prima ci sarà da giocarsi il finale di stagione, tra coppe e quinto posto, poi sarà il tempo della nuova era giallorossa. Sì, perché con Daniele De Rossi Friedkin vuole cambiare tutto, mettere da parte i fedelissimi di Mourinho – ds compreso già fatto fuori – e ripartire, dal mercato ai dirigenti.

A fine maggio la Roma inizierà a programmare la nuova stagione, tra campo e staff, con l’allenatore già blindato che sarà influente nelle decisioni di mercato. I giallorossi intanto prima di chiudere i colpi dovranno decidere chi dell’attuale rosa riconfermare, chi fare partire, chi rinnovare. Ci sono i big, tra Dybala e Lukaku, ancora con tanti punti interrogativi. Il reparto d’accatto è sicuramente quello che farà discutere di più.

In questo momento il numero 9 della Roma è Tammy Abraham, tornato dopo l’infortunio ma non in forma straripante. Ecco perché sono iniziati a circolare in queste settimane diversi nomi appetibili per la Roma, tra cui uno che potrebbe fare al caso di De Rossi soprattutto in ottica Champions.

Roma, occhi sul veterano: può arrivare a costo zero

E il mercato della Roma dipenderà oltre che dalle cessioni e dai riscatti, anche dal piazzamento in campionato. Qualora i giallorossi dovessero qualificarsi per la Champions League, ci sarebbe sicuramente più margine di manovra sul mercato in entrata. Intanto la dirigenza starebbe pensando a giocatori esperti proprio per la competizione continentale.

Uno di questi, come segnalato dalla Gazzetta dello Sport, è Rafa Silva. L’attaccante del Benfica in estate sarà uno svincolato di lusso e la Roma potrebbe approfittarne portandolo nella Capitale per dare qualità ed esperienza a un attacco che insieme a Dybala diventerebbe stellare e di primo livello in Serie A.

Roma, piace Rafa Silva: c’è anche Batshuayi

Rafa Silva fa gola a tanti. Il prossimo mese infatti il portoghese, al Benfica dal 2016, non rinnoverà e sarà libero di accasarsi dove vuole. Saranno tante le squadre che andranno a bussare alla sua porta, compresa la Roma, che vorrebbe mettere a segno il colpo a costo zero. Il contratto dell’attaccante, che anche questa stagione ha messo a segno 20 gol e 12 assist (classe 1993), scade infatti a giugno 2024.

Un altro nome, sempre per l’attacco della Roma e sempre a costo zero, è quello di Batshuayi, talento belga adesso in forza al Fenerbache ma in scadenza a giugno.