Brescia Oggi: “Feralpisalò in C. L’ex Palermo Felici verso l’addio, piace a due club di serie A”

L’edizione odierna di “Brescia Oggi” si sofferma sul mercato della Feralpisalò con l’ex rosa Felici verso la partenza.

La Feralpisalò ha chiuso malinconicamente il primo campionato di B, e ora deve fare i conti col futuro. Giovedì il presidente Giuseppe Pasini parlerà dell’avventura vissuta, e sicuramente indicherà la linea. Puntare subito al rilancio o programmare una risalita nell’arco di 2-3 anni? E con quale allenatore: Marco Zaffaroni o un profilo nuovo?

Già risolto il nodo stadio: si lascerà il Garilli, con tanti ringraziamenti al Piacenza per l’accoglienza e l’ospitalità, e si ritornerà al Lino Turina, che rispetta i parametri richiesti in C. I tifosi hanno faticato ad accettare il viaggio in Emilia (240 chilometri), sempre il sabato pomeriggio, con problemi di lavoro, i figli impegnati con la scuola, ecc.

Poi c’è il discorso dei giocatori. Molti, in prestito, verranno restituiti alle società proprietarie del cartellino. Si tratta dei difensori Bruno Martella (alla Ternana), Federico Bergonzi (all’Atalanta), Gabriele Ferrarini (Fiorentina), mai utilizzato poiché operato ai legamenti, e Dimo Krastev (Fiorentina), dei centrocampisti Gaetano Letizia (al Benevento), Christos Kourfalidis (al Cagliari) e Christopher Attys (Trento),

degli attaccanti Andrea La Mantia (Spal), Mattia Compagnon (Juventus), Edgaras Dubickas (Pisa) e Giacomo Manzari (Sassuolo).

Ben 11 elementi, quindi. I contratti, però, hanno un valore relativo, e vengono spesso annullati, di comune accordo. Felici, ad esempio, ha ricevuto richieste dalla A, e sarà difficile trattenerlo. Empoli e Lecce lo seguono da tempo. Sulla testa di Pizzignacco, poi, il Vicenza ha un diritto di ricompra per 400 mila euro. Se Stefano Vecchi riuscisse nell’impresa di portare i veneti in Serie B attraverso i play off, e fosse riconfermato, pressochè scontato che chiederebbe di riprendere il giovane, promettente portiere.