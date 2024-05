Flachi: «La Sampdoria non ha niente da perdere, deve andare a Palermo e vincere»

Intervistato da “Telenord” Francesco Flachi, terzo cannoniere della storia della Sampdoria e opinionista ha parlato nel corso di “Forever Samp” esprimendosi in merito alla gara contro il Palermo.

«La speranza era quella di giocare in casa, il pubblico della Samp ti dà quella determinazione, spinta e cattiveria calcistica che fa la differenza. Si dice che è meglio giocare fuori, delle volte giocare anche con due risultati ti porta a chiuderti e lì prendi gol. La Sampdoria non ha niente da perdere deve andare al Barbera e vincere. La Sampdoria arriva bene a questi play off, è ovvio che sarebbe stato meglio giocare in casa con il Palermo e avere la spinta del pubblico blucerchiato. Ma talvolta disporre di due risultati su tre può rivelarsi uno svantaggio. La Samp invece ha un unico pensiero: sa che deve andare al “Barbera” e vincere. Se supera questo scoglio, che resta difficile, poi essendo arrivata ai play off di rincorsa è in grado di dire la sua. La tripletta ha fatto bene a Borini, è un leader carismatico».