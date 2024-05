Lazio, un addio dietro l’altro: 30 milioni per Lotito ma i tifosi non ci stanno | Il perno della squadra lo portano a Manchester

Un altro addio in casa Lazio a fine stagione. Per Lotito la plusvalenza è di 30 milioni, ma i tifosi non ci stanno.

Sembrava andare avanti senza intoppi l’avventura di Tudor a Roma, con una Lazio lanciata incredibilmente verso la Champions League e una classifica messa a posto in meno di due mesi. La brusca frenata di Monza però ha rimesso in discussione molte cose, facendo inoltre allontanare l’ambiente dalla squadra – con tanto di contestazione a fine partita sotto la curva degli ospiti e resa dei conti -.

Una tensione in casa Lazio che adesso rischia di alimentarsi, in caso di esclusione dalle coppe europee il prossimo anno, e che potrebbe anche complicare i piani di mercato dei biancocelesti. Un mercato fatto di incastri e al momento con tanti punti interrogativi.

Su tutti il futuro di uno dei titolari ha infastidito i tifosi, quasi rassegnati ormai agli adii autorevoli in casa Lazio, tra Felipe Anderson, Luis Alberto e lo stesso Immobile con la valigia pronta. In caso di cessione, il giocatore porterebbe nelle casse del club circa 30 milioni di euro.

Lazio, plusvalenza in Premier League: i piani di Lotito

Lotito sembra essere intenzionato a privarsi di un altro titolare. Stiamo parlando di Provedel, al momento infortunato, ma che aveva fatto vedere in questa stagione di essere diventato un portiere di grande livello. Il nativo di Pordenone nel giro della nazionale, sembra avere attirato le attenzioni dei club inglesi, con il Manchester United su tutti molto interessato al suo acquisto.

Una trattativa che porterebbe nelle casse della Lazio 25-30 milioni di plusvalenza pura, visti i 2 milioni che era costato portarlo via da Spezia. La scelta sarebbe dolorosa, ma anche ghiotta, visto il tesoretto che Lotito potrebbe ricavare dalla sua cessione, e in panchina c’è già pronto Mandas a sostituirlo.

Lazio, Provedel o Mandas: Tudor dovrà scegliere chi sacrificare

C’è anche Mandas però, che potrebbe essere sacrificato sul mercato. Il greco infatti piace al Monza, e potrebbe essere ceduto per arrivare a un obiettivo per l’attacco ossia Andrea Colpani. La Lazio dovrà decidere se tenere Provedel a quel punto, e vendere Mandas che tanto bene sta facendo nel sostituire l’ex Spezia.

Dunque uno tra il greco e l’italiano potrebbe essere ceduto nei prossimi mesi, ma qualora Provedel dovesse lasciare Roma, Mandas diventerebbe il titolare della Lazio. A Formello è atteso un incontro con la società per adeguare lo stipendio del portiere, che al momento percepisce “appena” 200 mila euro a stagione.