Dietrofront Fiorentina, con la Conference cambia il futuro | ‘I giocatori lo hanno convinto’: adesso si attende la firma

La Fiorentina cambia idea dopo la Conference e stravolge il suo futuro. Adesso si attende la firma entro maggio.

Si preannuncia un altro finale di stagione emozionante per la Fiorentina. I viola, che hanno conquistato l’ennesima finale della gestione Italiano, hanno conosciuto il loro avversario che sarà l’Olympiakos – non una inglese come lo scorso anno -. C’è una sola certezza nel futuro dei toscani, ossia la finale di Atene il prossimo 29 maggio.

Per il resto, dopo l’impresa di Bruges, la Fiorentina dovrà attendere fino al termine della stagione per programmare il proprio futuro, e questo include una serie di decisioni importanti tra mercato e la riconferma di diverse figure tra squadra e società. Una società investita dalla morte improvvisa di Joe Barone, che ha sicuramente compattato l’ambiente nonostante il grande dispiacere.

Ma pare che proprio la finale di Atene raggiunta, stiamo parlando della terza finale in poco più di 12 mesi per la Fiorentina, abbia cambiato i piani futuri della Viola. Sullo sfondo ci sono scenari che potrebbero aprirsi in caso di vittoria del titolo europeo. La Conference League potrebbe cambiare tutto.

Fiorentina, cosa cambia in caso di vittoria della Conference League

Che le squadre italiane abbiano iniziato a dare il giusto peso alle competizioni europee lo si evince dalla sesta finale europea raggiunta in tre anni dai club italiani. Con la Roma in Conference Leauge nel 2022, l’Inter in Champions nel 2023 insieme a Roma in Europa League e Fiorentina in Conference, più le due finali raggiunte quest’anno di Atalanta in Europa League e ancora Fiorentina in Conference. Competizione che dalla sua nascita tre anni fa ha sempre visto un’italiana in finale.

La viola al secondo tentativo vuole però adesso alzare il trofeo, e proverà farlo il 29 maggio. Qualora riuscisse nell’impresa, potrebbe addirittura cambiare la sorte legata all’allenatore. Vincenzo Italiano infatti ha una clausola in caso di accesso all’Europa League.

Italiano, ipotesi rinnovo in caso di vittoria

Nonostante l’annuncio diversi mesi fa, Italiano non ha ancora ricevuto tante proposte per lasciare Firenze. Il tecnico siciliano infatti potrebbe anche decidere a questo punto di rimanere in Toscana, soprattutto qualora dovesse alzare il trofeo europeo tanto sognato dalla Fiorentina.

In caso di vittoria infatti la squadra si qualificherebbe automaticamente all’Europa League, e questo farebbe scattare per Italiano un rinnovo automatico di un altro anno. Qualora ad Atene la Fiorentina dovesse trionfare dunque, in mancanza al momento di alternative, Commisso potrebbe provare a convincere Italiano a rimanere ancora un altro anno.