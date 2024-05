Atalanta, addio Koopmeiners: Gasperini però sorride | Fatta per il sostituto, arriva un pezzo pregiato

L’Atalanta prova a dimenticare Koopmeiners e si rifà con un nuovo talento. Gasperini abbraccia il primo pezzo pregiato del mercato.

L’Atalanta sogna le coppe e pensa al futuro. Un futuro roseo per la Dea, che continua nel suo circolo virtuoso tra talenti, cessioni e acquisti importanti. Gli ultimi miracoli di Gasperini si chiamano Scamacca, De Ketelaere, Lookman, ma anche Koopmeiners, diventato uno dei centrocampisti più forti del Continente. L’olandese adesso fa gola alle big, e potrebbe partire lasciando un vuoto nel centrocampo dei nerazzurri difficile da colmare.

Eppure l’Atalanta ha dimostrato di potere sostituire tutti, rimanendo competitiva sia in campionato che in Europa, con il lavoro della società e quello dell’allenatore, ormai da otto anni al comando della squadra. Per sostituire l’olandese il club sta già pensando a un nuovo talento, proveniente alla Germania.

Ne scrive Sky Sport De, che ha indicato la Dea come nuova concorrente per accaparrarsi il baby talento che sta facendo impazzire mezza Europa. Per portarlo a Bergamo però servirà superare la concorrenza spietata di tantissimi top club.

Atalanta sul fenomeno under 21: l’indiscrezione

L’indiscerzione è arrivata nelle scorse ore da Sky Sport De. Secondo l’emittente tedesca per il nuovo talento ci sarebbe anche l’Atalanta in corsa. Stiamo parlando di Ouedraogo, che aveva incantato con la maglia dello Schalke 04 prima di subire un infortunio che quest’anno lo ha lasciato per tante settimane fuori dai campi di gioco.

Il numero 19 dell’under 21 tedesca sta facendo impazzire mezza Europa, e nella prossima stagione dirà addio alla sua attuale squadra, lo Schalke 04 che milita nella 2 Bundesliga. Su di lui, oltre l’Atalanta, ci sono anche altre squadre della Serie A, su tutte il Milan, ma anche la Juventus.

Tutti pazzi per Ouedraogo: anche l’Atalanta ci prova

Secondo quanto riportato in queste ore da Sky Sport De anche l’Atalanta si sarebbe fatta sotto per Ouedraogo. Il classe 2006 ha appena compiuto 18 anni e sta compiendo i primi passi tra i professionisti, ecco perché tantissimi club in giro per l’Europa vogliono accaparrarselo per il suo grande talento, a un prezzo che al momento è ancora accessibile.

In Germania c’è il Lipsia, il Bayern Monaco, l’Hoffenheim, in Italia come detto la Juventus e il Milan, ma anche in Premier League ci sono squadre interessate, su tutte lo United che in queste ore secondo Sportmediaset potrebbe effettuare l’affondo. L’Atalanta, che deve sostituire Koopmeiners però, come racconta SKY, potrebbe inserirsi nella corsa e superare tutte le big nelle prossime ore. Il giovane ha fatto sapere che vuole decidere il suo futuro entro la fine del mese di maggio.