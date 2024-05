Giuntoli, doppio colpo in panchina e in difesa: presa la rivelazione del campionato | Bremer sostituito alla grande

La Juventus prepara la prossima stagione con un doppio colpo, in panchina e in difesa: i tifosi hanno già dimenticato Bremer.

La Juventus prepara il suo finale di stagione con qualche certezza e tanti punti interrogativi. Innanzitutto i bianconeri sembrano essere decisi a cambiare allenatore a fine maggio, verosimilmente dopo la finale di coppa Italia. In queste ore tanti tifosi si sono schierati dalla parte di Max Allegri, ma sembra che sarà Giuntoli ad avere l’ultima parola anche per la panchina.

Il sogno del ds ex Napoli, vero numero 1 in questo momento della dirigenza dal punto di vista decisionale, è un altro per la panchina della Juventus. Insieme al nuovo allenatore, Giuntoli vuole portare a Torino un difensore centrale degno di essere il sostituto di un altro leader in partenza, ossia Bremer.

Il brasiliano ha una clausola rescissoria che sembra essere pronta ad essere pagata dai club inglesi, Manchester United su tutti, e in quel caso la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Ecco i piani di Giuntoli per ripartire da un nuovo top in difesa e da un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Juve, doppio colpo di Giuntoli: difensore e allenatore arrivano insieme

Giuntoli studia dunque il doppio colpo. Come è noto uno dei preferiti per il post Allegri in questo momento è Thiago Motta. L’allenatore del Bologna non ha ancora annunciato cosa intende fare il prossimo anno, se rimanere in Emilia e godersi la sua squadra in Europa o sfruttare l’exploit per sedere sulla panchina di una big. Insieme a lui però, in caso di passaggio a Torino, potrebbe arrivare alla Continassa anche qualche calciatore.

Stiamo parlando di Calafiori, che potrebbe seguire il suo allenatore – che gli ha cambiato la carriera quest’anno spostandolo centrale di difesa – ed essere così convinto a lasciare Bologna per una piazza ancora più prestigiosa. Un trasferimento che farebbe definitivamente dimenticare Bremer e Allegri ai tifosi, ma quanto costerebbe alla Juventus?

Juve, Calafiori e Thiago Motta: quanto costa il centrale di difesa

Dalla cessione di Bremer la Juventus potrebbe trovare un tesoretto (di circa 70 milioni) utile da reinvestire sul mercato. I soldi dunque potrebbero non essere un problema per i bianconeri in caso di addio del brasiliano, e la dirigenza potrebbe puntare su Calafiori che al momento ha una valutazione di 25 milioni, anche se il Bologna punterà a fare lievitare la cifra.

Thiago Motta invece andrà convinto con un contratto importante, che la Juve è pronta ad offrire, ma soprattutto inciderà la voglia di continuare con il Bologna il prossimo anno in Champions, sempre che il felsinei riescano a blindare il quarto posto.