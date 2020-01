Il Milan è ormai ad un passo dall’ingaggio di Simon Kjaer. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’operazione per portare il danese in rossonero è in chiusura: arriva dal Siviglia, via Atalanta, poiché dall’estate scorsa era in prestito ai nerazzurri. Nelle prossime ore si conoscerà anche la formula del trasferimento che porterà l’ex difensore rosanero al Milan.