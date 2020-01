Mancano meno di 24 ore alla sfida tra San Tommaso e Palermo, in programma domani pomeriggio alle 14.30 in terra campana. La squadra rosanero è partita da Palermo in pullman questa mattina alle 7.30 ed ha raggiunto Pratola Serra intorno alle 18. Una volta arrivati a destinazione gli uomini di Pergolizzi hanno anche svolto una rifinitura che si è da poco conclusa.