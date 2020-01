Intervenuto ai microfoni di “Radio Time”, Stefano Liquidato, tecnico del San Tommaso, si è espresso così in merito alla sfida di domani contro il Palermo: «Ci aspettiamo di fare una buona gara. Sappiamo che giochiamo con una corazzata, ma quando si gioca contro squadre come queste si mette sempre qualcosa in più. Faremo il possibile per fare punti perché abbiamo una situazione di classifica difficile. I punti sono pochi, potremmo fare di più in determinate partite e quando si vive un trend negativo è ancora peggio, non abbiamo quella squadra che nei momenti difficili può uscirne».